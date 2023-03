Italia-Inghilterra, dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Oggi, giovedì 23 marzo 2023, si gioca Italia-Inghilterra, primo match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Maradona di Napoli, calcio d’inizio previsto alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. “Italia-Inghilterra è molto affascinante, Giocare partite di questo livello è molto bello e importante. Essendo la prima è anche la più difficile. Con gli inglesi sembra sia diventata una partita amichevole, abbiamo giocato talmente tante volte negli ultimi due anni che sta diventando una classica tipo Italia-Germania” ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini in esclusiva ai microfoni della Media Factory Figc a poche ore dalla sfida. “Napoli è sempre stato uno ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Oggi, giovedì 23 marzo 2023, si gioca, primo match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Maradona di Napoli, calcio d’inizio previsto alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e insu RaiPlay. “è molto affascinante, Giocare partite di questo livello è molto bello e importante. Essendo la prima è anche la più difficile. Con gli inglesi sembra sia diventata una partita amichevole, abbiamo giocato talmente tante volte negli ultimi due anni che sta diventando una classica tipo-Germania” ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini in esclusiva ai microfoni della Media Factory Figc a poche ore dalla sfida. “Napoli è sempre stato uno ...

