Il Milan procede per costruire lo stadio a La Maura. Cardinale: «È stato un buon incontro» (Di giovedì 23 marzo 2023) «Per il momento nessuna novità, ci stiamo lavorando. E’ stato un buon incontro», con queste parole si congedato Gerry Cardinale. proprietario del Milan, dopo l’incontro avuto con i vertici della Regione Lombardia. In mattinata aveva anche incontrato il sindaco di Milano, Beppe Sala. Il patron dei rossoneri è volato appositamente dagli Stati Uniti per incontrare il presidente Attilio F0ntana e discutere della possibilità del nuovo stadio, seguito dall’ad Giorgio Furlani e da Tim Romani, presidente della società di consulenza Caa Icon. La possibilità del nuovo stadio del Milan potrebbe non essere un percorso semplice, ma quest’incontro è servito a ribadire la volontà di Cardinale di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) «Per il momento nessuna novità, ci stiamo lavorando. E’un», con queste parole si congedato Gerry. proprietario del, dopo l’avuto con i vertici della Regione Lombardia. In mattinata aveva anche incontrato il sindaco dio, Beppe Sala. Il patron dei rossoneri è volato appositamente dagli Stati Uniti per incontrare il presidente Attilio F0ntana e discutere della possibilità del nuovo, seguito dall’ad Giorgio Furlani e da Tim Romani, presidente della società di consulenza Caa Icon. La possibilità del nuovodelpotrebbe non essere un percorso semplice, ma quest’è servito a ribadire la volontà didi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cristoincroce1 : RT @AndreaPropato: Il riscatto è fissato a 12 milioni di euro, cifra che il Milan vorrebbe provare a scontare ma l'intenzione di confermarl… - napolista : Il #Milan procede per costruire lo #stadio a La Maura. #Cardinale: «È stato un buon incontro» L'incontro col sinda… - Kdc1987Kdc : RT @AndreaPropato: Il riscatto è fissato a 12 milioni di euro, cifra che il Milan vorrebbe provare a scontare ma l'intenzione di confermarl… - AndreaPropato : Il riscatto è fissato a 12 milioni di euro, cifra che il Milan vorrebbe provare a scontare ma l'intenzione di confe… - vivoperlinter : Stadio, Inter che hai in mente? Il Milan procede spedito per fatti suoi -