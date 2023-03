Huawei annuncia la nuova serie P60. Ecco tutti i dispositivi che arrivano in Italia (Di giovedì 23 marzo 2023) La nuova gamma di smartphone Huawei P60 sarà disponibile in Italia. A confermarlo è lo stesso produttore che ha annunciato anche l'arrivo del pieghevole Huawei Mate X3 e degli auricolari FreeBuds 5. ... Leggi su dday (Di giovedì 23 marzo 2023) Lagamma di smartphoneP60 sarà disponibile in. A confermarlo è lo stesso produttore che hato anche l'arrivo del pieghevoleMate X3 e degli auricolari FreeBuds 5. ...

