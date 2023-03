Gite scolastiche addio? I costi per molti sono ormai insostenibili (Di giovedì 23 marzo 2023) Il caro vita ha decisamente reso molto più difficile l'organizzazione di visite in Italia (o all'estero) da parte delle scuole Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Il caro vita ha decisamente reso molto più difficile l'organizzazione di visite in Italia (o all'estero) da parte delle scuole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KChips_ : @smjlent I soldi per le gite scolastiche si trovano, non è come pagare l'università o una vacanza al mare - KChips_ : @smjlent Prima di tutto non hai mai parlato di gite scolastiche. Seconda cosa, come queste due cose si equivalgano lo sai solo tu - Vittoriafr11 : RT @chiarabottino_: Pierpaolo è tipo il ragazzo figo dell'altra classe alle gite scolastiche - Filomen83869405 : RT @chiarabottino_: Pierpaolo è tipo il ragazzo figo dell'altra classe alle gite scolastiche - meneresto : RT @chiarabottino_: Pierpaolo è tipo il ragazzo figo dell'altra classe alle gite scolastiche -