Combinata nordica | Coppa del Mondo Lahti 2023 Lamparter prossimo alla Sfera di cristallo | Riiber alle 60 vittorie

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 marzo 2023) Anche ladelmaschile digiungepropria conclusione. Nel weekend gli atleti saranno di scena a, in Finlandia, una delle “Grandi classiche” della disciplina. Le competizioni del fine settimana saranno, come d’abitudine, parte integrante dei cosiddettiSki Games. La manifestazione, dedicata a tutte le discipline nordiche e da tempo cooptata dal circuito maggiore, festeggia quest’anno il proprio centenario, essendo nata nel 1923. Da allora è stata cancellata solo tre volte (nel 1930 per scarsità di neve, nel 1940 a causa della Guerra d’Inverno, nel 1942 per difficoltà economiche). La lotta per la conquista delladiè, matematicamente parlando, ancora aperta. Johannes ...