Cinema, le uscite del weekend 24-26 marzo: arriva "Stranizza d'amuri", con un volto di Amici 22 (Di giovedì 23 marzo 2023) L'ultimo weekend di marzo porta con sé diverse novità al Cinema, tra cui l'attesissimo Stranizza d'amuri di Giuseppe Fiorello. La pellicola, basata sul caso noto come il Delitto di Giarre, non sarà il solo titolo inedito disponibile in sala: ecco tutte le nuove uscite. Al suo esordio alla regia Cinematografica, Giuseppe Fiorello ci porta nella sua natia Sicilia, in particolar modo nel comune di Giarre, riavvolgendo il tempo fino all'estate 1982. Sono giorni segnati dai Mondiali di Calcio, che hanno portato l'Italia a vincere la Coppa del Mondo per la terza volta. Parallelamente al clima di gioia per il traguardo degli Azzurri, l'attenzione si sposta su due adolescenti, Gianni e Nino, che si incontrano casualmente e si riscoprono l'uno nell'altro. Quella che sembrava ...

