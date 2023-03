Chiara Ferragni | polemiche sulla prima foto in bikini | il lato b dell’influencer oggetto di critiche

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 23 marzo 2023) Lavera è iniziata eha deciso di inaugurare la stagione con il suo primo scatto in. Peccato che il suo fisico – e in particolare il suob – siano finiti al centro delle. Da quando ha preso parte al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice, debuttando per lavolta in tv,è diventata protagonista di numerosi rumors insieme alla sua famiglia. Il suo matrimonio con Fedez (e la presunta crisi in seguito alla kermesse) è stato molto chiacchierato: per settimane non si è fatto altro che parlare dell’allontanamento tra i due e dei problemi di salute mentale del rapper. Ora che tutto è stato chiarito, la fashion blogger è tornata al centro delle ...