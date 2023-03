Ultime Notizie – Jerry Calà “dimesso a pieni voti” dalla clinica dopo l’infarto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 22 marzo 2023) “Finalmente oggi sono statoMediterranea a Napoli dove veramente hanno fatto un lavoro stupendo”. A dirlo al telefono nel corso de ‘La Vita in Diretta’, la trasmissione condotta da Alberto Matano su Rai1, è, l’attore che nella notte tra venerdì e sabato ha avuto un infarto che ha reso necessario un intervento chirurgico. Lo showman elogia il lavoro dell’équipe che si è presa cura di lui: “Io non ho mai visto tanta solerzia e tanta velocità che ha causato proprio il minimo danno possibile che io potessi avere perché tu sai che in questi casi – ha spiegato a Matano – più tardi avviene l’intervento con l’applicazione degli stent e più c’è pericolo che ci siano danni alle coronarie. I danni sono stati molto contenuti grazie a ...