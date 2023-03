Suoni senza confine in affollata rumorosa solitudine (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Penso anche a quella che Stefano Scodanibbio chiamava la qualità erotica della musica, cioè la sua capacità di attrarre l’orecchio e di innescare reazioni chimiche che precedano il pensiero»: così first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Penso anche a quella che Stefano Scodanibbio chiamava la qualità erotica della musica, cioè la sua capacità di attrarre l’orecchio e di innescare reazioni chimiche che precedano il pensiero»: così first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlanna35 : Primavera avvizzita fra fossi aridi Passi fra spine di rovi con foglie arrugginite Rughe di fanghiglia sotto uno st… - Martina7_totale : @FredMosby_ Splash è meglio perché non è scontata come suoni senza balletto e complessa come significato - double__b_ : RT @normalizehomes: Posso dire che non tollero i boomer sul treno con la suoneria al cellulare e la tastiera con i suoni senza che mi accus… - Zazzawa3 : RT @normalizehomes: Posso dire che non tollero i boomer sul treno con la suoneria al cellulare e la tastiera con i suoni senza che mi accus… - ElisaGatt : RT @normalizehomes: Posso dire che non tollero i boomer sul treno con la suoneria al cellulare e la tastiera con i suoni senza che mi accus… -

√ I Depeche Mode, l'elettronica e la mortalità ... forse non un tema originalissimo, ma eseguito bene, con altri grandi suoni elettronici, archi e ... da Christian Eigner e da Marta Salogni: la voce su un tappeto di synth, senza ritmica per buona parte ... Venezia, Teatro La Fenice - Ernani ... senza sbavature, ma lo slancio lirico latita, così come il canto risulta poco vario in colori e dinamiche. Ernesto Petti sarebbe Don Carlos perfetto, se non fosse per certi suoni forzati che ... Guida Verde alla Riserva Naturale di Vendicari Qui troverete un angolo di paradiso immersi tra il silenzio delle scogliere a strapiombo e i suoni ... Il finale vi lascerà sicuramente senza fiato! Sapori e specialità a km 0 Dopo aver appagato la ... ... forse non un tema originalissimo, ma eseguito bene, con altri grandielettronici, archi e ... da Christian Eigner e da Marta Salogni: la voce su un tappeto di synth,ritmica per buona parte ......sbavature, ma lo slancio lirico latita, così come il canto risulta poco vario in colori e dinamiche. Ernesto Petti sarebbe Don Carlos perfetto, se non fosse per certiforzati che ...Qui troverete un angolo di paradiso immersi tra il silenzio delle scogliere a strapiombo e i... Il finale vi lascerà sicuramentefiato! Sapori e specialità a km 0 Dopo aver appagato la ... Suoni senza confine in affollata rumorosa solitudine Il Manifesto Usa: afroamericano ucciso da agenti, diffuso video shock Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ... Afroamericano ucciso da agenti in Virginia: il video dell’abuso di forza Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ... Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...