Serbia-Kosovo, l'accordo di Ocrida è storico (anche per merito dell'Italia) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un passo decisivo verso una fase del tutto nuova sull'asse Serbia-Kosovo: la lunga maratona negoziale benedetta da Ue e Usa per sanare le storiche tensioni fra i due paesi ha prodotto l'accordo di Ocrida, raggiunto tra il presidente serbo, Aleksandar Vucic e il premier kosovaro, Albin Kurti. Vincolante e ufficiale lo ha definito il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Partita quasi chiusa, quindi, al netto di qualche piccolo distinguo che ancora persiste ma che dovrebbe essere spento sul nascere e soprattutto con la consapevolezza del ruolo decisivo giocato da Ue, Usa e Italia. l'accordo Il ragionamento portato avanti da Lajcak è che l'accordo fra le parti segna un punto di svolta nel processo di normalizzazione delle relazioni, ...

