L’inarrivabile scemenza del posacenere di Cristallo

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Passi d’ignoranza, fa bene pure l’improvvisazione, ma di fronte alla stupidità non resta che arrendersi. Jasmine– già nel nome c’è un indizio sospetto – è una sardina calabrese, nel senso dell’equivalente al Sud di quello che al Nord è stato quell’altro genio di Mattia Santori per il movimento delle sardine. Bene, la sardina Jasmine è diventata una delle migliori amiche della neosegretaria Pd, Elly Schlein, e si appresta, dicono, a entrare nella sua segreteria politica, il cuore del partito. Sentite che cosa ha detto ieri la signorina Yasmine. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-12.mp4 “Tutto sta nel fare la propria parte. Il termovalorizzatore, per esempio, va bene solo come estrema ratio. Prenda me, può succedermi di tutto: ma mai, e dico mai, che sia uscita di casa senza portare appresso ilda ...