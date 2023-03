La parola che non diciamo, a proposito di bambini e diritti: dolore (Di mercoledì 22 marzo 2023) Scrivi la frase più sincera che sai, diceva Hemingway, quindi dico: utero in affitto. Attorno al quale si dimentica di parlare del dolore della separazione fra madre e figlio, che non si sanerà mai. Una poesia di Ginsberg lo spiega bene Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 marzo 2023) Scrivi la frase più sincera che sai, diceva Hemingway, quindi dico: utero in affitto. Attorno al quale si dimentica di parlare deldella separazione fra madre e figlio, che non si sanerà mai. Una poesia di Ginsberg lo spiega bene

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Matteo Salvini chiede l’abolizione del Canone RAI perché Lucia Annunziata si è lasciata sfuggire la parola “ca**o”… - RaiCultura : Parigi. I fratelli Lumière organizzano la prima proiezione privata di un film di animazione usando un cinématograph… - MarcoFattorini : Bernard-Henri Lévy: «Chi ha voluto questa guerra deve capire che non può vincere. Solo a quel punto si fermerà. La… - MiriamFlaca70 : RT @Marta742648331: “a me piace vestirmi così. non mi vesto così perché non mi piaccio. non è che una per piacersi deve ballare davanti lo… - Bocco32971616 : RT @iacopo_melio: Matteo Salvini chiede l’abolizione del Canone RAI perché Lucia Annunziata si è lasciata sfuggire la parola “ca**o” davant… -