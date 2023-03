Ivrea, la giunta di destra (uscente) mette a bando il centro di aggregazione gestito dalla cooperativa Zac!. Mobilitazione dei cittadini (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quasi 2mila email inviate agli amministratori comunali contro la messa a bando di una struttura pubblica dove si tengono concerti e attività culturali. Accade a Ivrea, dove la giunta di centrodestra guidata da Stefano Sertoli ha deciso di mettere a gara il Movicentro, un mastodonte grigio a ridosso della stazione che dal 2014 è diventato un centro di aggregazione gestito dalla cooperativa Zac!. Il centro negli anni è diventato un punto di riferimento per la cittadinanza: ha ospitato decine di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche e dibattiti – l’ultimo proprio pochi giorni fa, con Ilaria Cucchi e il giornalista Nello Trocchia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quasi 2mila email inviate agli amministratori comunali contro la messa adi una struttura pubblica dove si tengono concerti e attività culturali. Accade a, dove ladiguidata da Stefano Sertoli ha deciso dire a gara il Movi, un mastodonte grigio a ridosso della stazione che dal 2014 è diventato undi. Ilnegli anni è diventato un punto di riferimento per la cittadinanza: ha ospitato decine di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche e dibattiti – l’ultimo proprio pochi giorni fa, con Ilaria Cucchi e il giornalista Nello Trocchia ...

