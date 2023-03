Italia-Inghilterra, a Napoli divieto di vendita di alcolici (Di mercoledì 22 marzo 2023) Con un’ordinanza, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha vietato la vendita di alcolici in città in occasione della partita Italia-Inghilterra di giovedì 23 marzo. A Napoli divieto di vendita di alcolici e superalcolici in occasione della partita Italia-Inghilterra valevole per le qualificazioni a Euro 2024, in programma giovedì 23 alle ore 20.45 allo stadio Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Con un’ordinanza, il sindaco diGaetano Manfredi ha vietato ladiin città in occasione della partitadi giovedì 23 marzo. Adidie superin occasione della partitavalevole per le qualificazioni a Euro 2024, in programma giovedì 23 alle ore 20.45 allo stadio

