Ucraina, premier giapponese in viaggio per Kiev: vedrà Zelensky (Di martedì 21 marzo 2023) Kiev, 21 mar. (Adnkronos) - Il premier giapponese Fumio Kishida è in viaggio per Kiev, dove incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante la visita - afferma il ministero degli Esteri di Tokyo - il premier esprimerà la "solidarietà e il fermo sostegno del Giappone all'Ucraina" e "il suo rispetto per il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino che si erge a difesa della patria". "Kishida respingerà con risolutezza l'aggressione della Russia contro l'Ucraina e il cambiamento unilaterale dello status quo attraverso la forza, e riconfermerà la propria determinazione a sostenere l'ordine internazionale basato sullo stato di diritto", sottolinea ancora il ministero in una nota. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023), 21 mar. (Adnkronos) - IlFumio Kishida è inper, dove incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr. Durante la visita - afferma il ministero degli Esteri di Tokyo - ilesprimerà la "solidarietà e il fermo sostegno del Giappone all'" e "il suo rispetto per il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino che si erge a difesa della patria". "Kishida respingerà con risolutezza l'aggressione della Russia contro l'e il cambiamento unilaterale dello status quo attraverso la forza, e riconfermerà la propria determinazione a sostenere l'ordine internazionale basato sullo stato di diritto", sottolinea ancora il ministero in una nota.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | In viaggio verso Kiev il premier giapponese Kishida, unico leader G7 a non aver ancora visitato il Paese… - MarcoFattorini : Dopo la Polonia, anche il governo slovacco ha deciso di inviare 13 caccia Mig-29 all’Ucraina. Lo annuncia il premie… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: ???? La visita a sorpresa del premier giapponese in #Ucraina ???? _ Fumio Kishida è l'ultimo leader del G7 a visitare Kiev… - ledicoladelsud : Ucraina, premier giapponese in viaggio per Kiev: vedrà Zelensky - TV7Benevento : Ucraina, premier giapponese in viaggio per Kiev: vedrà Zelensky - -