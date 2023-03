Tottenham | i primi due nomi se salta Conte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frankie82996460 : @capuanogio Io aggiungerei anche Conte ai primi due. Con il suo Tottenham non è riuscito a fare un gol a questo Mil… - manulazio9311 : @__Daniels__ @francescozinno_ @sportface2016 ma se la prendi per quello che vale chiunque te batte basta vedere tot… - JuglairMat : Fregancazzo che siano primi l'Arsenal assieme al Tottenham sarà sempre la squadra più mediocre d'Inghilterra… - Alesp1672 : @Ris__20 Madonna Santa, lo sappiamo che siete arrivati primi, però non è normale che il Tottenham venga fatto passa… - infernALE96 : @littlethingbe Ma tanto io ho capito che la pareggiavamo o la perdavamo durante i primi 15 minuti del secondo tempo… -

Dopo le prime tre della classe, in classifica ci sonoe Newcastle, rispettivamente a a 49 e 47 punti. Ma vengono inserite nella lotta per iquattro piazzamenti anche Liverpool, ......delle recenti dichiarazioni rilasciate dall'allenatore nel post partita di Southampton -... oltre ad una rincorsa in campionato che inizia a dare ifrutti anche in ottica Europa, il ...Ma se allora la squadra aveva la giustificazione delalle porte, lo stesso non si può ... " Siamo in difficoltà in campionato , ma raggiungere i4 posti per noi è troppo importante " il ...

Sequela di infortuni in Southampton-Tottenham: 4 cambi in 37 minuti Goal.com

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sembra sempre più incerto ... Del futuro si parlerà probabilmente per la prima volta a partire da domani o dopo. Anche allo stesso Conte, al ...In diretta alla Bobo TV su Twitch, l'ex attaccante nerazzurro ha parlato così del possibile esonero del tecnico al Tottenham. La notizia è stata riportata in Inghilterra dal Telegraph proprio in ...