Rebel Moon | il film sci-fi di Zack Snyder avrà il suo gioco di ruolo e sarà spettacolare

(Di martedì 21 marzo 2023)ha anticipato ai fan l'arrivo di un grandediispirato al suo prossimosci-fi realizzato in esclusiva per Netflix,, nuovodiche si prefigge lo scopo di essere una grande epopea sci-fi ispirata a I Sette Samurai, cult di Akira Kurosawa, diventerà undi. Ad anticipare lo scoop è stato proprio il regista ai microfoni del podcast The Nerd Queens. "L'unica cosa con cui mi sto davvero divertendo è, e non so nemmeno se dovrei parlarne, questodiche stanno facendo e che è letteralmente folle, così coinvolgente, intenso e così grande. ...

Zack Snyder ha anticipato ai fan l'arrivo di un grande gioco di ruolo ispirato al suo prossimo film sci-fi realizzato in esclusiva per Netflix, Rebel Moon.