Pensioni, ecco perché chi esce nel 2023 e 2024 ha un assegno mensile più alto (Di martedì 21 marzo 2023) Pensioni uscita 2023 o 2024, ecco perché l’assegno mensile è più alto rispetto al passato. La buona notizia per i neo-pensionati o per chi si appresta a uscire dal lavoro arriva dalla revisione dei coefficienti di trasformazione per il biennio in corso che sono al rialzo. Si tratta di indici che trasformano il montante contributivo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)uscital’è piùrispetto al passato. La buona notizia per i neo-pensionati o per chi si appresta a uscire dal lavoro arriva dalla revisione dei coefficienti di trasformazione per il biennio in corso che sono al rialzo. Si tratta di indici che trasformano il montante contributivo ... TAG24.

