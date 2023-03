Orizzonti Queer, la rassegna di cinema queer di Orlando e Cinema Nuovo Eden (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Creare immaginari ed allargare gli Orizzonti delle rappresentazioni, contribuendo a costruire una società più equa, accogliente, plurale e libera. In quest’ottica viene proposta Orizzonti queer, rassegna Cinematografica organizzata in modo congiunto da Festival Orlando di Bergamo e Fondazione Brescia Musei – Cinema Nuovo Eden di Brescia, nell’anno di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. A partire da giovedì 30 marzo a Bergamo e venerdì 1 aprile a Brescia, in sei appuntamenti nelle due città, verrà proposta la visione di tre lungometraggi (in lingua originale con sottotitoli in italiano) che negli ultimi anni hanno contribuito a donare molteplici ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Creare immaginari ed allargare glidelle rappresentazioni, contribuendo a costruire una società più equa, accogliente, plurale e libera. In quest’ottica viene propostatografica organizzata in modo congiunto da Festivaldi Bergamo e Fondazione Brescia Musei –di Brescia, nell’anno di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. A partire da giovedì 30 marzo a Bergamo e venerdì 1 aprile a Brescia, in sei appuntamenti nelle due città, verrà proposta la visione di tre lungometraggi (in lingua originale con sottotitoli in italiano) che negli ultimi anni hanno contribuito a donare molteplici ...

