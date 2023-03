'Non fare il fenomeno', 'io vado dove mi pare'. Le frasi della rissa tra Romagnoli e Mancini (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA - Chiamatelo pure derby infinito. Lazio - Roma non è affatto terminato al triplice fischio dell'arbitro, anzi. La seconda parte è andata in scena in campo, con un parapiglia tra giocatori, e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA - Chiamatelo pure derby infinito. Lazio - Roma non è affatto terminato al triplice fischio dell'arbitro, anzi. La seconda parte è andata in scena in campo, con un parapiglia tra giocatori, e ...

