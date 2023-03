“Macigno sul negoziato”. Minzolini vede impossibile una pace in Ucraina (Di martedì 21 marzo 2023) Si discute della guerra in Ucraina nel corso della puntata del 21 marzo di Tagadà, il talk show di La7 condotto da Tiziana Panella nella fascia pomeridiana. Tra gli ospiti c'è anche Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, che analizza le parole di Giorgia Meloni sul conflitto: “Qui c'è un problema di fondo, in un modo o nell'altro la maggioranza si ritrova unita, anche se con sensibilità diverse. Anche sul tema della fornitura delle armi. Dall'altra parte l'opposizione si divide, anche pensando ad una sorta di logica di governo alternativo, ci sono state tre mozioni diverse. È evidente che bisogna continuare a fornire armi all'Ucraina, non ci si può tirare indietro ora, devi fare in modo che la capacità di resistenza di quel Paese e della difesa della sua autonomia rispetto ad una politica di aggressione sia sempre all'altezza e ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) Si discute della guerra innel corso della puntata del 21 marzo di Tagadà, il talk show di La7 condotto da Tiziana Panella nella fascia pomeridiana. Tra gli ospiti c'è anche Augusto, direttore de Il Giornale, che analizza le parole di Giorgia Meloni sul conflitto: “Qui c'è un problema di fondo, in un modo o nell'altro la maggioranza si ritrova unita, anche se con sensibilità diverse. Anche sul tema della fornitura delle armi. Dall'altra parte l'opposizione si divide, anche pensando ad una sorta di logica di governo alternativo, ci sono state tre mozioni diverse. È evidente che bisogna continuare a fornire armi all', non ci si può tirare indietro ora, devi fare in modo che la capacità di resistenza di quel Paese e della difesa della sua autonomia rispetto ad una politica di aggressione sia sempre all'altezza e ...

