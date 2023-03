Lukaku, a breve un nuovo faccia a faccia contro Ibrahimovic! (Di martedì 21 marzo 2023) La storia tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic non accenna a concludersi. L’amicizia al Manchester United è finita poi in varie diatribe raccontate nel corso del tempo e nei litigi in campo durante i Derby di Milano. Venerdì un nuovo faccia a faccia. Scontro – Lo “scontro tra titani” sta tornando. Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic si affronteranno ancora, questa volta non con le casacche di Inter e Milan. Il giocatore nerazzurro gode di un nuovo ruolo in nazionale (vedi articolo), l’esperienza partirà proprio venerdì nella partita di qualificazione per la prossima edizione degli Europei contro la Svezia. Incredibilmente il Ct Jan Anderson ha voluto dare fiducia all’esperto attaccante rossonero, che ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) La storia tra Romelue Zlatan Ibrahimovic non accenna a concludersi. L’amicizia al Manchester United è finita poi in varie diatribe raccontate nel corso del tempo e nei litigi in campo durante i Derby di Milano. Venerdì un. S– Lo “stra titani” sta tornando. Romelue Zlatan Ibrahimovic si affronteranno ancora, questa volta non con le casacche di Inter e Milan. Il giocatore nerazzurro gode di unruolo in nazionale (vedi articolo), l’esperienza partirà proprio venerdì nella partita di qualificazione per la prossima edizione degli Europeila Svezia. Incredibilmente il Ct Jan Anderson ha voluto dare fiducia all’esperto attaccante rossonero, che ...

