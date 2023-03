Il commissario Ricciardi | Tre sorelle o Hunger Games? La tv del 21 marzo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 marzo 2023) Per la prima serata in tv, martedì 21su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il2”, con Lino Guanciale. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Rondini d’inverno”: un dramma della gelosia si consuma sul palcoscenico del Teatro Splendor: il famoso attore Michelangelo Gelmi spara in scena alla moglie Fedora Marra. Lo prevede il copione, ma il proiettile a salve dell’arma è stato sostituito con uno vero. Lo ha fatto Gelmi? A indirizzarenelle indagini sono sentimenti finora a lui sconosciuti, mentre il destino impone il suo disegno nella vita dele dei suoi amici. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Belve”. Francesca Fagnani intervista donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si può fare a meno di ...