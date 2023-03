'Ho speso 2 milioni di euro per somigliare a Kim Kardashian', il sogno dell'influencer che diventa realtà (Di martedì 21 marzo 2023) Nella vita Chaly aveva un sogno : vivere come Kim Kardashian . E in parte, ci è riuscita. Si chiama Chaly D N, è un'influencer londinese, vanta più di 1,2 milioni di follower su Instagram e ha ... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023) Nella vita Chaly aveva un: vivere come Kim. E in parte, ci è riuscita. Si chiama Chaly D N, è un'londinese, vanta più di 1,2di follower su Instagram e ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : ..limitarsi a dire “ah per il conto ci pensano gli Stati nazionali”. Anche perché noi abbiamo speso 60 mld per effi… - bugsbonny76 : RT @universumvici: L'Italia ha speso 750 milioni di euro in più in armi e sta al 1,5 del PIL destinato a spese militari. Lo zerbino norveg… - Atmosfera_Zero : RT @GAngrilli: Bill Gates ha donato 319 milioni di dollari alle organizzazioni dei media nel corso degli anni Soros ha incanalato 131 mili… - Tiziana99531862 : RT @universumvici: L'Italia ha speso 750 milioni di euro in più in armi e sta al 1,5 del PIL destinato a spese militari. Lo zerbino norveg… - emigrante81 : RT @universumvici: L'Italia ha speso 750 milioni di euro in più in armi e sta al 1,5 del PIL destinato a spese militari. Lo zerbino norveg… -