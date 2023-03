GF Vip, Daniele Dal Moro dopo la squalifica sente le parole di Signorini e reagisce male: FOTO (Di martedì 21 marzo 2023) Come sappiamo, Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip a causa di alcuni suoi atteggiamenti con Oriana Marzoli che non sono piaciuti al grande pubblico, agli autori del reality e a Pier Silvio Berlusconi. Alfonso Signorini ieri sera ha ripreso l’argomento, scatenando la furia del suo ex vippone. Ma cosa è successo? Leggi... Leggi su donnapop (Di martedì 21 marzo 2023) Come sappiamo,Dalè statoto dal GF Vip a causa di alcuni suoi atteggiamenti con Oriana Marzoli che non sono piaciuti al grande pubblico, agli autori del reality e a Pier Silvio Berlusconi. Alfonsoieri sera ha ripreso l’argomento, scatenando la furia del suo ex vippone. Ma cosa è successo? Leggi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Un altro tema molto caldo che deve essere affrontato: parliamo dell'eliminazione di Daniele con i VIP in Casa...… - GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - spill___ : RT @surgelatu: T “da domani facciamo la roba dei vip” O “ayyyy amore, no aspetta non voglio essere pesante” M “volevi dire di daniele” O “s… - ohdearlordxx : RT @surgelatu: T “da domani facciamo la roba dei vip” O “ayyyy amore, no aspetta non voglio essere pesante” M “volevi dire di daniele” O “s… - federic07878103 : RT @surgelatu: T “da domani facciamo la roba dei vip” O “ayyyy amore, no aspetta non voglio essere pesante” M “volevi dire di daniele” O “s… -