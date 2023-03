Francia, esplode la piazza: 234 arresti. Domani il “discorso alla nazione” di Macron dall’Eliseo (Di martedì 21 marzo 2023) La riforma delle pensioni passa per un soffio (solo 9 voti) e in Francia esplode la rabbia. “Odiamo la polizia”, urlano i manifestanti a volto coperto. Cassonetti e cestini dei rifiuti bruciati, disordini e scontri con 2000 agenti schierati a mantenere l’ordine. Francia: passa la riforma, esplode la piazza La miccia è esplosa a Parigi in diversi quartieri. “La piazza è nostra” gridano i manifestanti inseguiti dalla polizia. I gruppi arrivano correndo, incendiano cassonetti, danneggiano vetrine e scappano verso altre zone della capitale. La polizia risponde caricando e sparando lacrimogeni per disperdere la folla. A Parigi l’epicentro delle proteste: 234 arresti Al termine della guerriglia notturna sono state arrestate 234 persone. Le proteste sono ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) La riforma delle pensioni passa per un soffio (solo 9 voti) e inla rabbia. “Odiamo la polizia”, urlano i manifestanti a volto coperto. Cassonetti e cestini dei rifiuti bruciati, disordini e scontri con 2000 agenti schierati a mantenere l’ordine.: passa la riforma,laLa miccia è esplosa a Parigi in diversi quartieri. “Laè nostra” gridano i manifestanti inseguiti dpolizia. I gruppi arrivano correndo, incendiano cassonetti, danneggiano vetrine e scappano verso altre zone della capitale. La polizia risponde caricando e sparando lacrimogeni per disperdere la folla. A Parigi l’epicentro delle proteste: 234Al termine della guerriglia notturna sono state arrestate 234 persone. Le proteste sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La riforma delle pensioni è legge, in Francia esplode la rabbia: notte di scontri e arresti, 11 poliziotti feriti… - quotidianoweb1 : Pensioni: Il Governo francese si salva per poco al voto di sfiducia. Accese proteste: #pensioni #elizabethbourne… - SecolodItalia1 : Francia, esplode la piazza: 234 arresti. Domani il “discorso alla nazione” di Macron dall’Eliseo… - LuciaSanti5 : RT @GiancarloDeRisi: PENSIONI, LA RIFORMA È LEGGE . Governo #salvo per 9 voti, in FRANCIA esplode la rabbia Blindata la zona dell'Assemblée… - LuigiIvanV : RT @GiancarloDeRisi: PENSIONI, LA RIFORMA È LEGGE . Governo #salvo per 9 voti, in FRANCIA esplode la rabbia Blindata la zona dell'Assemblée… -