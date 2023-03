Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ???? Le parole di Giovanni #DiLorenzo dal ritiro della Nazionale italiana sugli azzurri - napolista : #DiLorenzo: «A #Napoli ci divertiamo, voglio portare in Nazionale un po’ di spensieratezza» In conferenza: «Giocar… - ProfJoeL1 : @eddiebravo00 Ti voglio far passare anche il centrale al posto di rahmani, ma preferire kalulu a di Lorenzo e benna… - GaeWeAreAcMilan : @F_Ianni14 Di Lorenzo, Rahmani, Mario Rui ecc... voglio vederli il prossimo anno, Meret solo papere lo scorso anno ?? - aannastt : devo smettere di ascoltate lorenzo fragola non lo voglio nelle top 10 canzoni -

Giovanni Diè intervenuto in diretta dal ritiro di Coverciano con l' Italia di Roberto Mancini . Queste ...portare un po' del Napoli in questa Nazionale". Cosa è cambiato per te in questi ...portare un po' del Napoli in questa Nazionale. Dobbiamo tornare a divertirci, quando si sta bene in un posto si gioca meglio" Nazionale, Dispiega differenze tra Spalletti e Mancini. ...portare un po' del Napoli in questa Nazionale'. Cosa è cambiato per Di, in questi anni 'Sicuramente sono cresciuto tanto in questi anni, ci sono stati vari momenti che mi hanno ...

Di Lorenzo: "Voglio portare un po' del Napoli in Nazionale" • TAG24 Tag24

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell ... Dobbiamo ritrovare questo, giocare insieme e con entusiasmo. Voglio portare un po’ del Napoli in questa Nazionale». Chi sarà il ...Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e dell'Italia ha parlato in conferenza stampa da Coverciano a due giorni da Italia - Inghilterra ...