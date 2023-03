Brugge-De Panne 2023 | domani la classica belga per velocisti Jakobsen sfida Philipsen

(Di martedì 21 marzo 2023) Periodo intensissimo per il ciclismo su strada con il calendario che è ricco di corse. In Belgio ci si prepara alle Classiche del Nord, nel frattempo il primo aperitivo arriva con la Classic-De. In principio Tre Giorni di La, si è trasformata in una corsa di un giorno dedicata puramente ai. 211 chilometri completamente pianeggianti, percorso ormai sempre simile dal 2018 (anno in cui c’è stato il cambio di programma). Unico fattore che potrebbe cambiare le carte in tavola è il vento. Arsi il meglio delle ruote veloci presenti in circolazione. Partono come grandi favoriti Fabio, campione d’Europa capitano della Soudal – Quick Step priva di Merlier, campione uscente, e Jasper(Alpecin-Deceuninck). Occhio però ai tanti ...

Brugge-De Panne 2023

In Belgio ci si prepara alle Classiche del Nord, nel frattempo il primo aperitivo arriva con la Classic Brugge-De Panne. In principio Tre Giorni di La Panne, si è trasformata in una corsa di un giorno ...Mercoledì 22 marzo alle ore 12.15 prenderà il via la corsa belga Brugge-De Panne, giunta all’edizione numero 47 e che inaugurerà la stagione delle Classiche del Pavè. Nelle stagione scorsa a trionfare ...