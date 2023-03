Bologna | liceo nega a ragazza down l’esame di maturità | lei costretta a lasciare la scuola

(Di martedì 21 marzo 2023) Aveva chiesto di poter svolgeredi, ma il suonon l’ha voluta assecondare. Per questo una 19enne con sindrome di, Nina Rosa Sorrentino, ha scelto di ritirarsi daa meno di tre mesi dalla fine del quinto anno. L’unico modo, secondo la famiglia, per non farle perdere la possibilità di svolgeredi stato l’anno prossimo. Per consentirle di fare lacome i suoi compagni, la famiglia aveva chiesto da tempo alSabin didi cambiare il piano di studi della figlia. Il programma differenziato, che le era stato assegnato dagli insegnanti, prevede alla fine del quinquiennio solo l’ottenimento di un attestato di competenze, mentre un piano personalizzato, chiesto dalla famiglia, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bologna, il liceo Sabin nega a ragazza down l'esame di maturità [di Emanuela Giampaoli] - Tucidide5 : RT @CeresaRaffaele: Nina Rosa Sorrentino una ragazza down,suona il violino ,la chitarra,il flauto,sa ballare e il suo sogno è insegnare dan… - omniafluit : RT @CeresaRaffaele: Nina Rosa Sorrentino una ragazza down,suona il violino ,la chitarra,il flauto,sa ballare e il suo sogno è insegnare dan… - Marcell78225090 : RT @CeresaRaffaele: Nina Rosa Sorrentino una ragazza down,suona il violino ,la chitarra,il flauto,sa ballare e il suo sogno è insegnare dan… - g_brunella : RT @CeresaRaffaele: Nina Rosa Sorrentino una ragazza down,suona il violino ,la chitarra,il flauto,sa ballare e il suo sogno è insegnare dan… -

Comunità future 20 marzo (9)Artistico F. Arcangeli, via Marchetti 22,: Liberi dalla mafie. Studenti e docenti contro ogni forma di mafia e corruzione in Emilia Romagna 20 marzo (10) ...E invece non può farlo perché il consiglio di classe della scuola che frequenta, ilSabatin di, ha ritenuto che sarebbe " troppo stressante " per lei. Ma la mamma e il papà della ...... di nome Nina Rosa Sorrentino, che sarebbe stata esclusa dall'esame di maturità del prossimo giugno da una indirizzo Scienze Umane di, il Sabin . Lo riportano Ansa e La Stampa . ...

Bologna, il liceo Sabin nega a ragazza down l'esame di maturità. I genitori: "Nina chiede solo di essere amme… La Repubblica

Per consentirle di fare la maturità come i suoi compagni, la famiglia aveva chiesto da tempo al liceo Sabin di Bologna di cambiare il piano di studi della figlia. Il programma differenziato, che le ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...