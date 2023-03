Aeroporto di Firenze, Giani: “Nuova pista, progetto a Roma entro Pasqua. E via ai lavori a ottobre” (Di martedì 21 marzo 2023) Nonostante la segreteria nazionale Schlein e la segreteria toscana del Pd a Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi, da sempre contrario alla Nuova pista di Peretola, gli amministratori Dem vanno avanti. Eugenio Giani ha fatto l'annuncio: entro Pasqua (9 aprile 2023) il progetto sarà a Roma e fra settembre e ottobre, sempre di questo 2023, partiranno i lavori per l'ampliamento dello scalo. E per la Nuova pista Leggi su firenzepost (Di martedì 21 marzo 2023) Nonostante la segreteria nazionale Schlein e la segreteria toscana del Pd a Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi, da sempre contrario alladi Peretola, gli amministratori Dem vanno avanti. Eugenioha fatto l'annuncio:(9 aprile 2023) ilsarà ae fra settembre e, sempre di questo 2023, partiranno iper l'ampliamento dello scalo. E per la

