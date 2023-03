Unità nazionale: Meloni, 'continuerò a citare Renan perchè cultura non è nostra o loro' (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Non ci penso per niente a 'mettere giù le mani da Renan' (che peraltro ho citato molte altre volte in passato senza che questo creasse scalpore). Intendo continuare a usare lui e ogni altro autore che abbia detto o scritto cose che condivido. Perché la cultura è questo. Attingere dal meglio che l'umanità abbia prodotto, senza pregiudizi, senza paraocchi, e senza accettare quella vulgata ridicola e pericolosa secondo la quale se citi un autore, o se semplicemente lo leggi, lo etichetti o te ne appropri". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera a 'La Repubblica', per replicare a Corrado Augias che ieri sullo stesso giornale aveva criticato la premier per aver citato Ernest Renan in occasione di una sua dichiarazione venerdì scorso, nel giorno delle celebrazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Non ci penso per niente a 'mettere giù le mani da' (che peraltro ho citato molte altre volte in passato senza che questo creasse scalpore). Intendo continuare a usare lui e ogni altro autore che abbia detto o scritto cose che condivido. Perché laè questo. Attingere dal meglio che l'umanità abbia prodotto, senza pregiudizi, senza paraocchi, e senza accettare quella vulgata ridicola e pericolosa secondo la quale se citi un autore, o se semplicemente lo leggi, lo etichetti o te ne appropri". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia, in una lettera a 'La Repubblica', per replicare a Corrado Augias che ieri sullo stesso giornale aveva criticato la premier per aver citato Ernestin occasione di una sua dichiarazione venerdì scorso, nel giorno delle celebrazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ?? Ieri, 17 marzo, si è celebrata la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.… - fattoquotidiano : Landini a Meloni: “Come fai a votare per l’autonomia differenziata e poi a dire che sei per l’unità nazionale?” - GiorgiaMeloni : Questa mattina, all’Altare della Patria, per la Cerimonia di deposizione di una corona d'alloro per la Giornata del… - Mariofrancesco : RT @confundustria: #Meloni celebra l'Unità nazionale citando Renan, uno dei teorici della Razza Ariana. Non c'è niente da fare se sei fasc… - Marco32711897 : RT @confundustria: #Meloni celebra l'Unità nazionale citando Renan, uno dei teorici della Razza Ariana. Non c'è niente da fare se sei fasc… -