Putin | 130 Paesi pronti ad arrestarlo

"La decisione della Corte penale internazionale nei confronti del presidente Putin è molto importante ed è un punto di svolta perché so che le autorità russe stanno respingendo questa decisione dicendo che alla fine la Russia non ha firmato questo trattato, ma vediamo le conseguenze pratiche di ciò. Se il presidente Putin si reca in uno degli oltre 130 Paesi che hanno firmato questo trattato internazionale, dovrebbe essere immediatamente arrestato". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Esteri. "Se si reca in uno dei membri di questo accordo internazionale, dovrebbe essere immediatamente arrestato. Ed è qualcosa che deve essere presa molto in considerazione, perché possiamo negoziare su quello che si vuole ma questa decisione del tribunale rimane valida e il presidente ..."

