PORDENONE-PRO SESTO (27 MARZO): PREVENDITA ATTIVA. TUTTI AL TOGNON! (Di lunedì 20 marzo 2023) Il PORDENONE Calcio ospiterà la Pro SESTO lunedì 27 MARZO alle 20:30 allo stadio “Tognon” di Fontanafredda. Match della 34esima giornata della Serie C girone A. PREVENDITA I biglietti saranno in vendita dalle ore 16 di oggi, 20 MARZO, su sport.ticketone.it, nelle rivendite di PORDENONE Bar Libertà, Musicatelli e in tutte quelle Ticketone. PREZZI TRIBUNA VIP: intero 40 euro, under 16 anni 30 euro. TRIBUNA CENTRALE: intero 22 euro, over 65 anni 18 euro, under 16 anni 10 euro. GRADINATA: intero 14 euro, over 65 anni 12 euro, under 16 anni 5 euro. SETTORE OSPITI I biglietti del settore ospiti (sotto settore A) sono acquistabili nelle rivendite del circuito TicketOne e su sport.ticketone.it entro le ore 19:00 di domenica 26 MARZO. I prezzi: intero 14 euro, ridotto under 16 ... Leggi su udine20 (Di lunedì 20 marzo 2023) IlCalcio ospiterà la Prolunedì 27alle 20:30 allo stadio “Tognon” di Fontanafredda. Match della 34esima giornata della Serie C girone A.I biglietti saranno in vendita dalle ore 16 di oggi, 20, su sport.ticketone.it, nelle rivendite diBar Libertà, Musicatelli e in tutte quelle Ticketone. PREZZI TRIBUNA VIP: intero 40 euro, under 16 anni 30 euro. TRIBUNA CENTRALE: intero 22 euro, over 65 anni 18 euro, under 16 anni 10 euro. GRADINATA: intero 14 euro, over 65 anni 12 euro, under 16 anni 5 euro. SETTORE OSPITI I biglietti del settore ospiti (sotto settore A) sono acquistabili nelle rivendite del circuito TicketOne e su sport.ticketone.it entro le ore 19:00 di domenica 26. I prezzi: intero 14 euro, ridotto under 16 ...

