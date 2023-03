Intesa Italia-Emirati Arabi Uniti per garantire il successo della Cop28 sui cambiamenti climatici (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – L’Italia e gli Emirati Arabi Uniti hanno siglato una dichiarazione di intenti per rafforzare la loro collaborazione per garantire il successo della Cop28 sui cambiamenti climatici, che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre proprio negli Emirati Arabi. “Un testo – commenta il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto – che mette in evidenza tante possibili connessioni tra i Paesi nell’importante snodo rappresentato dalla prossima Conferenza delle Parti”. Nell’Intesa – spiega il Mase in una nota – è riconosciuta l’importanza dell’azione globale per affrontare la sfida del climate change e si ritiene “urgente ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – L’e glihanno siglato una dichiarazione di intenti per rafforzare la loro collaborazione perilsui, che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre proprio negli. “Un testo – commenta il ministro dell’Ambiente eSicurezza Energetica Gilberto Pichetto – che mette in evidenza tante possibili connessioni tra i Paesi nell’importante snodo rappresentato dalla prossima Conferenza delle Parti”. Nell’– spiega il Mase in una nota – è riconosciuta l’importanza dell’azione globale per affrontare la sfida del climate change e si ritiene “urgente ...

