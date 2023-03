Guasto a Roma Ostiense: treni per l’aeroporto di Fiumicino cancellati (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma – Ennesima mattinata di passione per lavoratori della Capitale e per i passeggeri diretti verso l’aeroporto di Fiumicino. A causa di un Guasto agli impianti nella stazione di Roma Ostiense, infatti, diversi treni da e per l’aeroporto sono stati cancellati. Gli altri sono in ritardo anche di 20 minuti. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 marzo 2023)– Ennesima mattinata di passione per lavoratori della Capitale e per i passeggeri diretti versodi. A causa di unagli impianti nella stazione di, infatti, diversida e persono stati. Gli altri sono in ritardo anche di 20 minuti. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Guasto a Roma Ostiense: treni per l’aeroporto di Fiumicino cancellati - angelo_perfetti : Guasto a Roma Ostiense: treni per l’aeroporto di Fiumicino cancellati - romaatac1 : #FerRoma #Trenitalia #FL1 #FL5 ?? #Roma-#FiumicinoAeroporto e Roma-#Civitavecchia-#Pisa ?? SERVIZIO RALLENTATO per g… - LuceverdeInfo : ?? #Treni Linee Roma-Pisa e Roma Fiumicino ?? rallentamenti altezza Roma Ostiense per un guasto alla linea ?I tre… - LuceverdeRoma : ?? #Treni Linee Roma-Pisa e Roma Fiumicino ?? rallentamenti altezza Roma Ostiense per un guasto alla linea ?I tre… -