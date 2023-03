Fiorentina | Commisso | “Vendere la società? Vi dico…”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Da quando è arrivato allanell’ormai lontana estate del 2019, Roccoha sin da subito messo le cose in chiaro. Il suo intento al momento dell’acquisto, è stato ed è tutt’ora, quello di far ritornare grande la Viola, facendole disputare campionati di un certo livello e garantendo anche la costruzione di nuove strutture all’avanguardia per portare avanti un lavoro che guarda ad un futuro roseo, fatto di successi. Proprio nella scorsa stagione la formazione di Vincenzo Italiano, è stata in grado di centrare dopo diverso tempo il sogno europeo, approdando in Conference League. Al termine dell’annata 2021/22 lasi è ritrovata al 7° posto dopo una splendida cavalcata in Serie A. Quello che è emerso durante la scorsa stagione è stato specialmente il bel gioco fatto vedere dall’undici guidati dal tecnico nativo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : ???? La Fiorentina e Firenze sono protagonisti del racconto sulla vita di Rocco Commisso nello speciale di… - pegnarol : Rocco Commisso e la sua bellissima storia di underdog… - l’emigrante povero che ce la fa - vanno su @60Minutes del… - Nicco40003686 : @Fiorentinanews Vedete la demenza del giornalismo Fiorentino, in un intervista di 40 min. dove tocca tanti temi tra… - sportli26181512 : #Commisso senza freni: 'Non possono cacciarmi. Vendere la #Fiorentina? Ho deciso': Le parole del presidente del clu… - sportli26181512 : Fiorentina, Commisso: 'Cedere il club? Mantengo quanto detto...': Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha p… -

Le parole di Rocco, presidente della, sulla stagione e sul futuro della squadra viola. I dettagli Roccoha parlato dellaalla CBS. PAROLE - "Non possono cacciare Rocco da qui, sai Pensano che criticandomi mi faranno fuori, ma non è così. No, non può succedere. Rocco è un po' diverso.Mai banale nelle sue risposte il presidente della, Rocco. Intervenuto alla CBS durante il programma '60 Minutes (intervista registrata a settembre), il numero uno del club viola ha affrontato vari temi, ripercorrendo la sua ...Commenta per primo Rocco, presidente della, ha parlato alla CBS nel programma 60 Minutes : 'Non possono cacciare Rocco da qui, sai Pensano che criticandomi mi faranno fuori. No, non può succedere. Rocco ...

Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sulla stagione e sul futuro della squadra viola. I dettagli Rocco Commisso ha parlato della Fiorentina alla CBS. PAROLE – «Non possono cacciar ...Mai banale nelle sue risposte il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Intervenuto alla CBS durante il programma '60 Minutes (intervista registrata a settembre), il numero uno del club viola ha ...