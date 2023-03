Crisi banche, Visco (Bankitalia): “In Europa non rileviamo problemi di liquidità” (Di lunedì 20 marzo 2023) Transazione energetica e Pnrr come elementi cardine della crescita, oltre ad un bilancio sullo status economico delle banche Ue: se ne è parlato all’università Bocconi di Milano, dove La Repubblica ha intervistato il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ed il Commissario all’economia Ue Paolo Gentiloni. Proprio il governatore di Bankitalia parla di un’economia che ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Transazione energetica e Pnrr come elementi cardine della crescita, oltre ad un bilancio sullo status economico delleUe: se ne è parlato all’università Bocconi di Milano, dove La Repubblica ha intervistato il governatore della Banca d’Italia Ignazioed il Commissario all’economia Ue Paolo Gentiloni. Proprio il governatore diparla di un’economia che ... TAG24.

