Credit Suisse e Ubs crollano in Borsa dopo il salvataggio Piazza Affari apre in rosso | spread sopra 200 punti

(Di lunedì 20 marzo 2023) La messa in sicurezza diper il momento non sembra placare il nervosismo dei mercati finanziari.ilcon l’acquisizione da parte di Ubs, i titoli delle due banche svizzere sono in perdita:sprofonda del 64%, penalizzato dalla valutazione di 3 miliardi di franchi assegnatale nell’ambito dell’operazione. Ma anche Ubs, i cui azionisti non potranno bocciare l’intesa, cede l’8,8%. In generale l’apertura è negativa per tutte le Borse europee, in particolare per Milano: avvio pesante per, l’indice Ftse Mib nelle prime contrattazioni segna un calo dell’1% a 25.242. È in particolare il comparto bancario ad aprire in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Ok, qui Credit Suisse ha richiamato gli ultimi AT1 bond che aveva in circolazione legati alla conversione in azioni… - CMGrassi : Salvataggio di Credit Suisse, quali conseguenze per la Svizzera? - SWI - WVTegetthoff : RT @durezzadelviver: In pre-apertura a Zurigo, Credit Suisse cala del 62%. -

Il salvataggio del Credit Suisse spaventa i mercati. Avvio pesante per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib nelle prime contrattazioni segna un calo dell'1% a 25.242 punti. Le Borse europee riescono a contenere i ribassi. Le preoccupazioni per il salvataggio del Credit Suisse penalizzano i bond italiani, ritenuti più rischiosi per via dell'elevato debito pubblico di Roma, mentre la fuga dal rischio sta facendo

L'apertura delle borse europee è negativa. A Milano l'indice Ftse pochi minuti dopo l'avvio segna -2,30 per cento. Londra -1,56%, Francoforte -1,57 per cento. I titoli bancari sono sotto osservazione ...Ubs -9%, Cs -60%. Giu' petrolio e gas. Oro in rialzo. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - Borse europee di nuovo sotto pressione, nonostante l'annuncio del salvataggio di Credit Suisse e ...