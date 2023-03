Cori antisemiti allo stadio, Pecoraro minaccia i club: «Se non si identificano i responsabili saranno loro a pagare» (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo gli ennesimi Cori antisemiti dalla curva Nord all’Olimpico, arriva la condanna del prefetto Giuseppe Pecoraro, coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. «Sono da condannare duramente i Cori contro il mondo ebraico che si sono sentiti in questi giorni negli stadi. Sono da sanzionare fortemente», dichiara sollecitando sulla necessità di identificare i responsabili. E aggiunge: «In caso contrario, è necessario un intervento anche sulle società per le quali questi fanno il tifo». Parole del prefetto che arrivano in risposta a quanto accaduto ieri, 20 marzo, durante il derby Lazio-Roma dove sono state viste magliette inneggianti il nazismo. Una in particolare aveva stampato Hitlerson con il numero 88, un “gioco” grafico per ricordare la sigla HH, ovvero Heil Hitler. ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo gli ennesimidalla curva Nord all’Olimpico, arriva la condanna del prefetto Giuseppe, coordinatore nazionale per la lotta contro l’smo. «Sono da condannare duramente icontro il mondo ebraico che si sono sentiti in questi giorni negli stadi. Sono da sanzionare fortemente», dichiara sollecitando sulla necessità di identificare i. E aggiunge: «In caso contrario, è necessario un intervento anche sulle società per le quali questi fanno il tifo». Parole del prefetto che arrivano in risposta a quanto accaduto ieri, 20 marzo, durante il derby Lazio-Roma dove sono state viste magliette inneggianti il nazismo. Una in particolare aveva stampato Hitlerson con il numero 88, un “gioco” grafico per ricordare la sigla HH, ovvero Heil Hitler. ...

