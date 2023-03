Cinema e audiovisivo, Cna: “Revocare lo sciopero, ci impegniamo a trovare soluzioni soddisfacenti per imprese e lavoratori” (Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA – Cna Cinema e audiovisivo esprime forte preoccupazione in merito allo sciopero nazionale dei lavoratori delle troupe coinvolti sui set, nei laboratori, nelle attrezzerie, nelle sale di montaggio e post-produzione, negli uffici amministrativi preannunciato per l’intera giornata di mercoledì 22 marzo. In questo momento in cui il settore è in piena attività, con uno sforzo importante degli imprenditori per garantire la stabilità e lo sviluppo dell’industria italiana in un contesto globale altamente competitivo, lo sciopero creerebbe un grave danno soprattutto alle piccole produzioni indipendenti attive sul territorio nazionale. CNA Cinema e audiovisivo esprime inoltre rammarico poiché gli effetti dello sciopero si rifletteranno anche sulle ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA – Cnaesprime forte preoccupazione in merito allonazionale deidelle troupe coinvolti sui set, nei laboratori, nelle attrezzerie, nelle sale di montaggio e post-produzione, negli uffici amministrativi preannunciato per l’intera giornata di mercoledì 22 marzo. In questo momento in cui il settore è in piena attività, con uno sforzo importante degli imprenditori per garantire la stabilità e lo sviluppo dell’industria italiana in un contesto globale altamente competitivo, locreerebbe un grave danno soprattutto alle piccole produzioni indipendenti attive sul territorio nazionale. CNAesprime inoltre rammarico poiché gli effetti dellosi rifletteranno anche sulle ...

