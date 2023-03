(Di lunedì 20 marzo 2023) Gli eventi datati 20La mancata vittoria sull’Urss che costò all’Italia la qualificazione agli Europei del ’92 e… “Ci salutò tutti negli spogliatoio, subito dopo la partita, anticipando l’esonero della Figc. Uscì in punta di piedi, è rimasto nel cuore di molti”, scrisse Antonello Valentini sul Messaggero il 1° febbraio 2018 ricordando Azeglio Vicini. Il ct delle ‘Notti magiche’ oggi avrebbe compiuto novant’anni. Lui che per i suoi ragazzi era come un papà. “La prima immagine che mi viene in mente pensando a lui? I suoi occhi dopo la semifinale del Mondiale contro l’Argentina. Sbarrati, lucidi e nemmeno una parola per noi, né di conforto, né di critica. Avevamo dato tutto e lui aveva dato tutto. Lo sapeva”, affermò Giuseppe Giannini a Repubblica intervistato da Cosimo Cito. Da calciatore fu una bandiera della Sampdoria. Da ct dell’Under 21 convocò due volte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Leggete la data: 27 Marzo 2020 Io lo scrissi il 20 Marzo, ma io non conto nulla. Ma già il 27 Marzo, il Reparto di… - CardRavasi : Il 19 marzo si festeggia #SanGiuseppe, il padre legale di Gesù. Portava un nome glorioso nella Bibbia ma dal signif… - fdragoni : Al #CPAC di marzo 2023 @Nigel_Farage imperdibile tradotto da @KasperReloaded - MartinaC1203 : RT @sonoantobozz: 20 Marzo 2022 A cosa eravamo A cosa potevamo essere ??????? - RepublicOfMeTrv : RT @teatrolafenice: ? «Ti odierò, se potrò; altrimenti ti amerò mio malgrado» (Ovidio, Sulmona, 20 marzo 43 a.C). Buongiorno a tutti! #20m… -

'30 anni in un giorno' sarà in sala per tre giornate esclusive il 20, 21, 22e in occasione della prima, il 20Ligabue saluterà i suoi fan dal vivo, alle 19:30, al cinema The Space Odeon ...Il presidente cinese sarà a Mosca in visita dal 20 al 22. 'La Russia - dice Putin al Quotidiano del Popolo - è grata alla Cina per una linea equilibrata sulla situazione in Ucraina, per aver ...Inizia oggi, lunedì 20, il viaggio del presidente cinese Xi Jinping in Russia. Viaggio che durerà fino a mercoledì 22. Ma Xi incontrerà già oggi il presidente russo Vladimir Putin: spazio alle relazioni Cina - Russia ...

Equinozio di primavera 2023: perché cade il 20 marzo e cosa succede La Gazzetta dello Sport

Martedì 21 marzo, ore 20.30, in Aula Magna della Sapienza di Roma, l’Istituzione Universitaria dei Concerti propone un nuovo appuntamento di stagione che segna l’incontro tra grandi solisti con ...Borsa di Milano oggi 20 marzo: il Ftse Mib parte in deciso calo, con i titoli bancari sotto pressione nel clima di generale allarme per il settore. Lo spread torna a salire sui 200 punti. Borsa di ...