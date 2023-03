Bologna-Napoli Primavera | gioia per gli azzurrini | risultato fondamentale!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 marzo 2023)importantissimo per ilche, nella 24esima giornata di campionato, espugna il campo delper 0-1. A decidere è una rete di Obaretin, arrivato al terzo sigillo stagionale. Tre punti fondamentali in corsa salvezza, che si aggiungono alla vittoria colta contro il Cagliari della scorsa settimana. Primo tempo Primo tempo con ilche parte fortissimo. Un paio di potenziali occasioni in avvio, che sono il preludio alla rete. Cross di Alastuey con il mancino dal lato destro del campo, dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo: sul pallone si avventa Obaretin che di testa porta in vantaggio glidopo solo 6?. Iltiene bene il campo e non soffre praticamente mai, se non in chiusura di frazione quando Raimondo si presenta ...