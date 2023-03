Piantedosi ai prefetti di Roma, Milano e Napoli: rafforzare i controlli nelle zone delle stazioni (Di sabato 18 marzo 2023) Dal ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi, arriva una direttiva ai prefetti di Roma, Napoli e Milano per intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie. Bisogna assicurare una presenza rafforzata e visibile delle Forze di polizia e offrire una più efficace risposta al bisogno di protezione in zone dove la percezione di insicurezza è molto diffusa. Piantedosi mette tutte le forze in campo In particolare, sulla base delle indicazioni fornite dal titolare del Viminale, i prefetti, integrando i piani di controllo coordinato del territorio da parte delle forze di polizia, dovranno attivare in tali aree dispositivi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) Dal ministero dell’Interno, Matteo, arriva una direttiva aidiper intensificare le attività di controlloadiacenti alleferroviarie. Bisogna assicurare una presenza rafforzata e visibileForze di polizia e offrire una più efficace risposta al bisogno di protezione indove la percezione di insicurezza è molto diffusa.mette tutte le forze in campo In particolare, sulla baseindicazioni fornite dal titolare del Viminale, i, integrando i piani di controllo coordinato del territorio da parteforze di polizia, dovranno attivare in tali aree dispositivi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Viminale : Più #sicurezza in aree adiacenti le stazioni di #Roma, #Milano e #Napoli grazie a maggiore presenza e controlli del… - infoitinterno : Allarme tifosi, direttiva ai prefetti. Piantedosi: «Controlli rafforzati a Roma, Milano e Napoli» - infoitinterno : Direttiva di Piantedosi ai Prefetti per rafforzare i controlli nelle aree adiacenti alle stazioni di Roma, Napoli e… - ilgiornale : Il ministro Piantedosi ha chiesto ai prefetti di intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti alle s… - FilippoBiffone1 : RT @Viminale: Più #sicurezza in aree adiacenti le stazioni di #Roma, #Milano e #Napoli grazie a maggiore presenza e controlli delle #Forzed… -