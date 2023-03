Francia ancora proteste, barricate e incendi a Place de la Concorde (Di sabato 18 marzo 2023) Francia proteste oggi, non si placa la rabbia a Parigi. Le tensioni sono aumentante anche stasera a Parigi in Place de la Concorde, dove alcune centinaia di manifestanti hanno affrontato gli agenti in tenuta antisommossa con il lancio di bottiglie, sampietrini e fuochi d’artificio. Ci sono state delle cariche della polizia, che hanno cercato di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023)oggi, non si placa la rabbia a Parigi. Le tensioni sono aumentante anche stasera a Parigi inde la, dove alcune centinaia di manifestanti hanno affrontato gli agenti in tenuta antisommossa con il lancio di bottiglie, sampietrini e fuochi d’artificio. Ci sono state delle cariche della polizia, che hanno cercato di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Ancora proteste in Francia, contro la riforma delle pensioni: notte di scontri a Parigi, questa mattina 200 manifes… - cirneaf : RT @Pixelnewspaper: Ancora forti le tensioni nelle strade francesi, le manifestazioni e gli scontri continuano ormai da giorni. La situazio… - Giggino84538696 : @RaiNews La Francia è ancora del popolo francese e non delle lobby politico finanziarie nostrane monti-fornero. Lor… - Flavr7 : RT @SashaColautti: Mentre in Europa i lavoratori si mobilitano senza sosta, dalla Francia all'Inghilterra, in Italia il sindacalismo compli… - TiAiuto1 : RT @ShunaSwv: La rabbia sale ancora in Francia. Grande blocco a Charleville nelle Ardenne. Gli studenti delle scuole superiori si sono unit… -