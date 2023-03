F1, Max Verstappen: “Peccato per la rottura, domani dovrò tenermi lontano dai guai e rimontare” (Di sabato 18 marzo 2023) Max Verstappen si lecca le ferite dopo le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato di Jeddah, infatti, il bi-campione del mondo ha vissuto un sabato ben lontano da quello che si sarebbe immaginato. Dopo aver chiuso al comando le tre sessioni di prove libere (con distacchi amplissimi nei confronti di chiunque) l’olandese ha visto la sua RB19 appiedarlo nel corso della Q2 per un problema all’albero della trasmissione. Dalla pole position, in un attimo, “Super Max” si è ritrovato in quindicesima posizione. domani, alle ore 18.00, al via della gara, sarà proprio in ottava fila. Uno stop inatteso quanto pesante, che il pilota nativo di Hasselt prova a metabolizzare, come spiega ai microfoni di Sky Sport: “Purtroppo ho avuto un problema all’albero ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Maxsi lecca le ferite dopo le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato di Jeddah, infatti, il bi-campione del mondo ha vissuto un sabato benda quello che si sarebbe immaginato. Dopo aver chiuso al comando le tre sessioni di prove libere (con distacchi amplissimi nei confronti di chiunque) l’olandese ha visto la sua RB19 appiedarlo nel corso della Q2 per un problema all’albero della trasmissione. Dalla pole position, in un attimo, “Super Max” si è ritrovato in quindicesima posizione., alle ore 18.00, al via della gara, sarà proprio in ottava fila. Uno stop inatteso quanto pesante, che il pilota nativo di Hasselt prova a metabolizzare, come spiega ai microfoni di Sky Sport: “Purtroppo ho avuto un problema all’albero ...

