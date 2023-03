Una targa in ricordo di Benedetto XVI nella sua parrocchia di Roma (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma – “Questa mia visita a Santa Maria Consolatrice, prima parrocchia Romana in cui mi reco da quando il Signore ha voluto chiamarmi ad essere Vescovo di Roma, è per me in un senso molto vero e concreto un ritorno a casa. Mi ricordo molto bene di quel 15 ottobre 1977, quando presi possesso di questa mia chiesa titolare (….). Da allora in poi il nostro reciproco legame è divenuto progressivamente più forte, più profondo. Un legame di affetto e di amicizia, che ha realmente riscaldato il mio cuore e lo riscalda anche oggi”. Benedetto XVI pronunciò queste parole il 18 dicembre 2005, in occasione della sua prima visita da Pontefice a una parrocchia Romana. Si trattava di Santa Maria Consolatrice, nella piazza omonima, a Casal Bertone. Già ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023)– “Questa mia visita a Santa Maria Consolatrice, primana in cui mi reco da quando il Signore ha voluto chiamarmi ad essere Vescovo di, è per me in un senso molto vero e concreto un ritorno a casa. Mimolto bene di quel 15 ottobre 1977, quando presi possesso di questa mia chiesa titolare (….). Da allora in poi il nostro reciproco legame è divenuto progressivamente più forte, più profondo. Un legame di affetto e di amicizia, che ha realmente riscaldato il mio cuore e lo riscalda anche oggi”.XVI pronunciò queste parole il 18 dicembre 2005, in occasione della sua prima visita da Pontefice a unana. Si trattava di Santa Maria Consolatrice,piazza omonima, a Casal Bertone. Già ...

