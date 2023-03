Maltempo in Campania: parchi e cimiteri chiusi a Benevento (Di giovedì 16 marzo 2023) parchi chiusi a Benevento. Nella giornata di giovedì 16 marzo 2023 a Benevento rimarranno chiusi parchi cittadini (compresa la villa comunale) e cimiteri fino alle ore 20. Con propria ordinanza sindacale il sindaco di Benevento ha disposto la chiusura di questi luoghi, escluse le attività di accoglienza funebre o altre improrogabili, in seguito alla diffusione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023). Nella giornata di giovedì 16 marzo 2023 arimarrannocittadini (compresa la villa comunale) efino alle ore 20. Con propria ordinanza sindacale il sindaco diha disposto la chiusura di questi luoghi, escluse le attività di accoglienza funebre o altre improrogabili, in seguito alla diffusione ... TAG24.

Allarme vento, villa e parchi off - limits

Allarme raffiche di vento, il sindaco Clemente Mastella corre ai ripari nel capoluogo. Alla luce del bollettino diramato dalla sala operativa regionale unificata della Regione Campania, che dal pomeriggio di oggi e fino alle 20 di domani segnala - quali fenomeni rilevanti - forti raffiche di vento, il primo cittadino ha deciso di far scattare l'avviso alla cittadinanza.

Il colpo di coda dell'inverno: un'ondata di maltempo si sta abbattendo su tutta l'Italia. Da ieri venti di burrasca hanno colpito Lazio, Sicilia e Campania.

Tornano l'anticiclone e le temperature primaverili

Previsioni meteo per oggi: Al Nord maltempo diffuso con piogge e temporali. Al pomeriggio nuvolosità in aumento, con piogge tra Campania e Sardegna. In serata peggiora sulle regioni meridionali.

Maltempo: Mastella chiude i parchi e il cimitero

La decisione fa seguito all'allerta diramata col bollettino della sala operativa regionale unificata della Regione Campania che dal pomeriggio odierno fino alle ore 20 di domani, segnala forti raffiche di vento.

Il maestrale porta con sé il colpo di coda dell'inverno nel Sud Italia

Il maestrale porta con sé il colpo di coda dell'inverno nel Sud Italia: venti forti e temperature in calo su molte regioni marittime.