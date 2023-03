Di Maio e la nuova fidanzata Alessia? Imbarazzanti sospetti su queste foto | Guarda (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una nuova dama per “DiMa”. Stiamo parlando di Luigi Di Maio, sorpreso a Venezia con la sua nuova compagna, Alessia D'Alessandro dal settimanale di costume e società Chi. La rivista ha pubblicato in esclusiva diverse foto della coppia a passeggio per le calli e le piazze della città sull'acqua (servizio deciso a tavolino? Il sospetto è tutt'altro che peregrino). L'ex-segretario di Impegno Civico, dunque, ha dimenticato in fretta la sua ex, Virginia Saba, con la quale si è separato lo scorso Dicembre, dopo 3 anni di fidanzamento. Si erano conosciuti durante un pranzo elettorale e tra loro era scoccata la scintilla. Dalla bionda alla mora, la D'Alessandro, classe 1990, è italo-tedesca, ha studiato Scienze economiche a Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema, parla cinque lingue e per pagarsi gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Unadama per “DiMa”. Stiamo parlando di Luigi Di, sorpreso a Venezia con la suacompagna,D'Alessandro dal settimanale di costume e società Chi. La rivista ha pubblicato in esclusiva diversedella coppia a passeggio per le calli e le piazze della città sull'acqua (servizio deciso a tavolino? Il sospetto è tutt'altro che peregrino). L'ex-segretario di Impegno Civico, dunque, ha dimenticato in fretta la sua ex, Virginia Saba, con la quale si è separato lo scorso Dicembre, dopo 3 anni di fidanzamento. Si erano conosciuti durante un pranzo elettorale e tra loro era scoccata la scintilla. Dalla bionda alla mora, la D'Alessandro, classe 1990, è italo-tedesca, ha studiato Scienze economiche a Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema, parla cinque lingue e per pagarsi gli ...

