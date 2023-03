Pagelle Cremonese-Fiorentina | Barak imprendibile | Cabral in stato di grazia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fantapiu3 : Cremonese Fiorentina, le pagelle: altra vittoria in trasferta per i viola - fiorentina_it : Le pagelle dei calciatori della #Fiorentina, vittoriosi per 0-2 contro la #Cremonese - dimitri_conti : #SerieA - #CremoneseFiorentina 0-2 Le pagelle della #Fiorentina per @TuttoMercatoWeb: #Mandragora (7,5) sente la… - sportli26181512 : Cremonese, le pagelle di CM: Tsadjout ci prova, Pickel spaesato: Cremonese-Fiorentina 0-2 Carnesecchi 6: Nel 2023 n… - sportface2016 : #CremoneseFiorentina 0-2, le pagelle e il tabellino -

Amrabat 6,5 : Solito motorino indomabile a centrocampo, rompe bene le linee ed è un incubo per i centrocampisti dellache lo devono marcare. Mandragora 7 : È il più lesto di tutti a ...Ciofani 6 : Entra per dare valore ai traversoni di Valeri, e in effetti la pericolosità in area dellaaumenta) Dessers 5 : Lotta su tutto il fronte d'attacco, ma dà sempre l'idea di essere ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23:- Fiorentina Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Barak, Cabral FLOP: Bianchetti ...

Cremonese-Fiorentina, pagelle VN: Mandragora fa il Bonaventura, Barak… Barak! Viola News

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...