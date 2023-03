LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: vince la Norvegia su Francia e Germania! 4a una solida Italia (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Staffetta MASCHILE DI Biathlon DALLE 16.30 15:21 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, ai lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata! 15:21 Per il momento è tutto da Ostersund, appuntamento alle 16.00 con la gara maschile e domani poi con le due partenze in linea. 15:19 Domani ci sarà la mass start femminile (13.00) che concluderà il programma in terra svedese. Wierer e Vittozzi, che saranno della partita con Hannah Auchentaller, proveranno un’altra volta ad andare alla caccia della vittoria, con Julia Simon alle ultime insidie per la vittoria della Coppa del Mondo generale. 15:17 Si conclude dunque la ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 16.30 15:21 La nostrasi chiude qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, ai lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata! 15:21 Per il momento è tutto da Ostersund, appuntamento alle 16.00 con la gara maschile e domani poi con le due partenze in linea. 15:19 Domani ci sarà la mass start(13.00) che concluderà il programma in terra svedese. Wierer e Vittozzi, che saranno della partita con Hannah Auchentaller, proveranno un’altra volta ad andare alla caccia della vittoria, con Julia Simon alle ultime insidie per la vittoria della Coppa del Mondo generale. 15:17 Si conclude dunque la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA - Eurosport_IT : Pronti per tifare azzurri nell'ottava tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Ostersund ???????? Segui le gare LIVE… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA: la Francia fa il vuoto podio lontano per l’Italia -… -